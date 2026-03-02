Российские хакеры получили закрытые документы, которые подтверждают присутствие наемников из европейских стран в составе Вооруженных сил Украины. Об этом рассказала военнослужащая ВС России, участница спецоперации Юта Васильевская в интервью «Царьграду» .

По словам Васильевской, в материалах обнаружили сведения об иностранцах, которые заключали соглашения с украинской стороной. Там же оказались подписанные контракты и паспортные данные предполагаемых участников.

Она сообщила, что через правозащитника Гарри Мюррея обратилась в ООН с жалобой на страны, которые направляют наемников, и потребовала провести расследование. Ответа от международной организации она пока не получила.

«Эта ситуация небезызвестна в Европе. Все прекрасно знают, что наемничество — это дело повседневное, мы поймали просто уже за хвост», — заявила военнослужащая.

Васильевская выразила мнение, что в этот раз западным государствам не удастся уйти от ответственности, поскольку полученные сведения позволяют установить личности иностранцев и подтвердить их участие документально.

Ранее под Купянском нашли тела бразильских наемников, воевавших в рядах ВСУ. Мужчины погибли от холода, рядом обнаружили гору сожженного обмундирования.