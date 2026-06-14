Российские «Герани» уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в ДНР

Российские войска атаковали с помощью БПЛА «Герань» пункт управления беспилотниками ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

На опубликованных ведомством кадрах видно удары ВС России по пункту управления. В снятом с помощью беспилотника ролике также показали взрывы и пожар, разгоревшийся после атаки БПЛА.

Удар в районе села Новогришино нанесли специалисты войск беспилотных систем.

Ранее военные поразили три бригады ВСУ в Краматорском районе Донецкой Народной Республики. Российские войска выявили местоположение противника и сбросили на позиции авиабомбы ФАБ-250-270, ФАБ-500 и ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Уничтожение целей подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени. Минобороны также опубликовало видеозапись ударов.