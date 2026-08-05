Минобороны раскрыло детали атаки на логистические центры ВСУ

МО: ВС России ударили по центрам ВСУ «МЛП-Чайка», «Эпицентр» и «Бровары»

Вооруженные силы России поразили в Киеве и области логистические центры ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности», — рассказали в министерстве.

В Киеве бойцы поразили логистический центр «МЛП-Чайка», задействованный для хранения и распределения комплектующих для БПЛА большой и средней дальности.

Также ВС России ударили по инновационному терминалу и логистическому центру «Новая почта», транспортно-логистическому центру «Транс-логистик» и центру «Эпицентр».

В Киевской области под удар попали центры «Терминал Бровары», «Рабен Украина» и «Бровары». На переходе морем южнее Одессы ВС России атаковали три сухогруза.

Украинская армия использовала пораженные объекты для хранения и доставки вооружений и грузов военного назначения.