Российские «Герани» поразили стоянку с грузовиками ВСУ

Российские военные ударили беспилотниками «Герань» по стоянке с грузовиками ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны в «Максе» , предоставив видео последствий атаки.

Как сообщили в ведомстве, на стоянке находились автоцистерны с горючим и машины, перевозившие БПЛА и запчасти к ним. На кадрах часть автомобилей полностью сгорели, другие еще охвачены огнем.

Ночью Вооруженные силы России нанесли очередную серию ударов высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами по портам Одессы. Они поразили резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для нужд ВСУ.