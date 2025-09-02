Российские «Герани» несколько раз ударили по порту в Измаиле

Российские беспилотники «Герань» повторно ударили по портовой инфраструктуре в Измаиле Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, целью атаки стали склады и погрузочно-разгрузочный терминал, через который поставляли западное оружие для ВСУ. Местные жители отметили, что видели около 30 беспилотников. При этом власти подтвердили данные об ударе по «припортовой инфраструктуре района».

Как отметил RT, на прошлой неделе ВС России нанесли ракетный удар по командному пункту 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области. В результате атаки были убиты и тяжело ранены военные из числа командования.

Ранее бойцы группировки войск «Север» ликвидировали в Сумской области танк Т-64 «Булат» ВСУ. Украинские боевики замаскировали машину от дронов и спрятали в лесу.