Поддубный: под Житомиром под удар «Гераней» попали ВСУ и специалисты из Франции

Российские «Герани» атаковали авиабазу ВСУ в Житомирской области. Под удар попали французские специалисты, обслуживающие истребители Mirage, сообщил военкор Евгений Поддубный в своем аккаунте на платформе MAX .

По его словам, под удар «Гераней» попали пилоты элитного спецбатальона БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра» и французские специалисты, обслуживающие самолеты Mirage 2000. Украинскую авиабазу в Озерном атаковали не менее десятка российских беспилотников.

«Сейчас пришла информация, что целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage», — сообщил военкор.

Поддубный добавил, что информация о потерях противника еще уточняется.

Ранее командир роты добровольческого корпуса в составе «Южной» группировки отряда «Русь» с позывным Миссионер сообщал, что среди боевиков ВСУ на Краматорском направлении выявили о ператоров дронов из Франции. По предварительной информации, это были бывшие солдаты Французского иностранного легиона.