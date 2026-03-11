На краматорском направлении среди военнослужащих ВСУ выявили операторов беспилотников из Франции. Об этом сообщил РИА «Новости» командир роты добровольческого корпуса в составе «Южной» группировки отряда «Русь» с позывным Миссионер.

«Даже по полету птицы можно уже определить уровень оператора, который управляет дроном, мы применяли различные средства разведки и удалось выявить, что были расчеты БПЛА именно французские», — отметил военный.

По предварительным данным, это бывшие солдаты Французского иностранного легиона, где проходило службу и обучение большое число украинских военных.

Накануне взвод ВСУ во главе с колумбийским наемником Хосэ Луисом Почеко Наваррой сдался в плен в Запорожской области. В общей сложности их было около 20 человек.

Ранее под Купянском погибла бригада наемников из Латинской Америки. В их числе были граждане Венесуэлы, Бразилии, Аргентины и Колумбии.