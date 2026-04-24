Российские FPV-дроны на оптоволокне вогнали в ужас боевиков ВСУ

Российские ударные беспилотники с управлением на оптоволокне буквально сводят с ума и вгоняют в ужас украинских боевиков. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Обычные FPV-дроны на оптоволокне обладают фактором, наводящим страх на противника. В поле, на любом перекрестке, на выходе из лесополосы дрон может часами поджидать жертву, находясь на земле», — отметил источник.

По его словам, иногда БПЛА движется к цели с дистанции порядка 15 метров, когда у противника нет времени даже взяться за автомат.

«Осознание, что каждый шаг может привести к такому дрону, сводит солдат ВСУ с ума», — добавил он.

Другим важным средством поражения стали авиационные бомбы, превращающие в пыль самые мощные бетонные укрытия.

«Сейчас наблюдаем массовое применение, что деморализует противника на передовой», — заключил источник в силовых структурах.

Ранее российские десантники всего одним дроном взорвали склад ВСУ в Сумской области.