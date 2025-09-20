Российские дроны подорвали азербайджанскую «Гюрзу» в зоне СВО

Расчеты FPV-дронов поразили в зоне спецоперации бронемашину «Гюрза» азербайджанского производства. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости» .

Бронемашину ВСУ уничтожили около населенного пункта Заречное на Рубцовском направлении.

«Серией ударов расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России „Рубикон“ ББМ противника была поражена», — отметили в оборонном ведомстве.

Средства объективного контроля в режиме реального времени зарегистрировали, что техника сгорела дотла.

Ранее ВС России выпустили ракеты по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса. Атакам подверглись в том числе заводы, занимающиеся разработкой ракетных комплексов «Сапсан».

Войска ударили по объектам с помощью высокоточного оружия большой дальности, авиации, наземных систем и беспилотников. Минобороны подтвердило, что военные поразили все цели.