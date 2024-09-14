Российские дроны-камикадзе заставили ВСУ сократить передвижения близ Суджи

Украинские военные сократили передвижения своей техники в Суджанском районе Курской области, рассказал РИА «Новости» оператор БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным Белый. По его словам, это произошло благодаря активности российских дронов-камикадзе.

«Сколько техники уже им сожгли, личного состава положили, они стали намного осторожнее, чем раньше, в первые дни захода», — подчеркнул собеседник агентства.

Белый отметил, что в первое время украинская техника передвигалась открыто, а теперь ее приходится искать, поскольку передвижение серьезно снизилось.

Одной из самых значимых целей, уничтоженных на этом участке операторами FPV-дронов, был зенитный ракетный комплекс ВСУ, добавил он.

«Я как раз летал на Mavic с расчетом FPV. Засекли в поле ЗРК. FPV-расчет быстро вылетел, тут же поразил его», — отметил Белый.

Количество боевых вылетов FPV-дронов может достигать 20-25 за смену. Все зависит от активности противника.

«Если в свободной охоте, все зависит от количества оборудования и возможностей долета до противника», — пояснил один из операторов FPV-дрона группы «Аида».