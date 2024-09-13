Волонтеры отправили 30 FPV-дронов из Солнечногорска бойцам СВО

Гуманитарную помощь отправили из Солнечногорска в Курскую область. Полезный груз доставят бойцам 106-й воздушно-десантной дивизии.

Члены солнечногорского отделения «Боевое братство» отправили военнослужащим 30 FPV-дронов, 1000 патронов для противодействия вражеским дронам, сети для их перехвата, а также продовольствие, огнетушители и технические средства.

Руководитель отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Андрей Воробьев отметил, что в условиях, когда технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности, использование FPV-дронов и средств противодействия им становится стратегически важным.

Подобные инициативы способствуют укреплению оборонного потенциала и служат примером для других организаций и сообществ.

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