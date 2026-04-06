Российские дроноводы сожгли «Бабу-ягу» и бронетехнику ВСУ

МО: российские дроноводы уничтожили две «Бабы-яги» и посты РЭБ ВСУ на СВО

Операторы российских беспилотников продолжили бить по позициям и технике ВСУ сразу на нескольких направлениях в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным военного ведомства, на Константиновском направлении операторы FPV-дронов «Южной» группировки войск уничтожили два тяжелых гексакоптера типа «Баба-яга», а также бронетехнику противника. Кроме того, расчеты ударных дронов группировки «Север» поразили пункты управления БПЛА, позиции и живую силу ВСУ в Сумской области.

В Харьковской области дроноводы группировки «Запад» сбили вражеские беспилотники квадрокоптерного типа. Еще один удар нанесли операторы БПЛА группировки «Центр», уничтожившие посты радиоэлектронной борьбы формирований ВСУ на Добропольском направлении.

Ранее операторы ударных дронов войск беспилотных систем группировки «Восток» сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области. Они остановили движение военной техники ВСУ — бронетранспортера Stryker — к линии боевого соприкосновения и уничтожили несколько бронемашин «Козак» с десантом на борту.