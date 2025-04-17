Российские операторы FPV-дронов сохранили жизнь украинской военнослужащей в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Frontовые Zаметки» , опубликовавший видеокадры.

Этот случай произошел на Ореховском направлении. Операторы беспилотников обнаружили в окопе двух бойцов ВСУ, один из которых был ранен. Первоначально дрон готовился к атаке, но в последний момент операторы заметили, что один из военных — молодая девушка, которая жестами показывала, что сдается.

Координаты украинских военных оперативно передали российской штурмовой группе. В результате девушку взяли в плен, после чего провели допрос.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что российские войска освободили село Калиново в ДНР. Боевые потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки «Юг» за сутки составили до 310 человек.