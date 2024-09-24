Десантники из состава группировки войск «Север» захватили опорный пункт ВСУ в Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости» .

Военнослужащие при поддержке артиллерийского огня захватили опорный пункт ВСУ, расположенный в одной из лесных посадок, рассказали в ведомстве.

Во время разведки и дополнительной проверки позиций украинских войск с воздуха десантники выявили систему обороны и огневые средства противника.

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия и подразделения беспилотной авиации подавили огневые позиции минометов ВСУ и уничтожили выявленные командные пункты в захваченном опорном пункте», — добавили в министерстве.

После удара по вооружению ВСУ российские военные на боевых машинах продвинулись к позициям украинской армии и провели зачистку укреплений. Занятые позиции десантники передали другим подразделениям для дальнейшего закрепления.

Ранее стало известно, что десант ВСУ попал в мясорубку у поселка Медвежье в Курской области, пытаясь прорваться к станции Глушково. ВС России уничтожили несколько рот и множество техники боевиков.