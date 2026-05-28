Российские десантники за месяц разбили 5 пунктов управления БПЛА «Птиц Мадьяра»

Российские десантники-беспилотчики 98-й дивизии ВДВ за месяц уничтожили пять пунктов управления БПЛА украинского подразделения «Птицы Мадьяра». Об этом РИА «Новости» рассказал замкомандира батальона войск беспилотных систем 98-й дивизии с позывным Скала.

Офицер рассказал, что «Птицы Мадьяра» преследуют его дивизию, беспилотники пытаются охотиться на десантников.

«Срываем работу тех же самых „Беспилотных систем [Мадьяра]“ противника. За последний месяц порядка пяти пунктов управления БПЛА было уничтожено», — отметил Скала.

В конце апреля российские «Герани» атаковали авиабазу ВСУ в Озерном Житомирской области. Под удар попали пилоты элитного спецбатальона БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра» и французские специалисты, обслуживающие самолеты Mirage 2000.