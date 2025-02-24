Российские военные за прошедшие сутки уничтожили несколько единиц американской техники в Курской области. Об этом сообщил командир батальона с позывным «Вепрь» в беседе с РИА «Новости» .

Задачу выполнял расчет БПЛА с оптоволоконным управлением 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующий в составе группировки войск «Север». Военные ликвидировали несколько единиц американской техники, а также боевые машины пехоты советского образца.

Среди уничтоженной техники производства США оказались бронемашина Stryker и бронетранспортеры М1068 и MaxxPro.

В субботу, 22 февраля, Минобороны сообщило, что российские военные в Курской области отразили три контратаки ВСУ. Группировка «Север» ударила по ряду подразделений противника. Тогда за сутки украинская армия лишилась более 190 единиц живой силы.