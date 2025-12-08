Российские десантники из 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии непрерывно следят за позициями ВСУ на правом берегу Днепра. Они не дают украинским военным, которые надеялись на непогоду, расслабиться. Об этом рассказал РИА «Новости» офицер полка с позывным Медведь.

«Погодные условия неблагоприятные — туман, дождь и так далее — никак не влияют на выполнение общей задачи полком, противник как уничтожался, так и будет уничтожаться на всех возможных подступах, на всех маршрутах его движения по реке Днепр», — сказал офицер.

По его словам, все попытки противника пересечь Днепр успешно отражаются благодаря артиллерии и беспилотникам, включая мощные ударные дроны.

«Точечно и грамотно выстроена у нас система огневого поражения расчетами FPV-дронов, попытки противника оказываются все безуспешны», — отметил Медведь.

Сейчас десантники наблюдают за позициями ВСУ с постов даже в плохую погоду, когда беспилотники не могут работать. Это позволяет им постоянно контролировать передвижения противника, не давая ему остаться незамеченным.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис сравнил состояние ВСУ и ВС России. По его оценке, продвижение российских войск превзошло ожидания, в то время как украинская армия практически уничтожена. Меркурис считает, что придется урегулировать конфликт на условиях России.