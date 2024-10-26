«Клещи захлопнулись». В Госдуме высказались о положении ВСУ под Курском

Колесник: ВСУ попали в окружение ВС РФ и пытаются вырваться из Курской области

Подразделения ВСУ попали в окружение в Курской области и теперь пытаются прорваться через границу обратно на Украину. Об этом Lenta.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий предположил, что украинские боевики пытаются по российским территориям выйти через границу обратно к себе. Российские войска их практически полностью окружили.

«Кольцо плотное. Они пытаются в любом направлении выход искать. Но вариантов нет у них вырваться, там клещи захлопнулись крепко», — заявил Колесник.

По его словам, в военном деле часто мелкие группы пытаются нащупать слабые места, определяя, на каком направлении можно вырваться, как-то маневрировать. Вот и украинские боевики сейчас «ищут выход из капкана».

Ранее военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что у подразделений ВСУ в курском приграничье есть только два пути — сдаться в плен или быть уничтоженными.