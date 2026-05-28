Российские БПЛА уничтожили безэкипажный катер «Сарган-2» в Черном море
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер «Сарган-2» тяжелыми БПЛА-камикадзе «Герань». Об этом сообщил ТАСС.
Видео ликвидации, снятое с беспилотника, опубликовали в Сети.
«Минобороны опубликовало кадры уничтожения БЭК „Сарган-2“ ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА „Герань“ в акватории Черного моря», — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что 17 мая российские военные за сутки ликвидировали в северо-западной части Черного моря шесть безэкипажных катеров ВСУ.
А за минувший месяц бойцы группировки «Север» уничтожили свыше 120 гексакоптеров «Баба-яга» в Харьковской области.