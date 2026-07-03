Российские бойцы уничтожили украинские дроны-ждуны на Добропольском направлении

Российские военные находят и уничтожают беспилотники ВСУ, которые находятся в режиме ожидания у дорог на Добропольском направлении. Об этом сообщил офицер 110-го полка 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Шахтер в беседе с РИА «Новости» .

«Бойцы подразделений БПЛА 110-го полка 51-й армии выявляют и уничтожают украинские дроны-засадники, которые находятся в спящем режиме вдоль дорог и пытаются нарушить работу логистики на добропольском направлении», — заявил военный.

По его словам, обнаружение таких аппаратов ведут с помощью воздушной разведки, а уничтожают их сбросом боеприпаса с беспилотника.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России ударили по газовому хранилищу в районе города Запорожье. В атаке задействовали ударные беспилотники. После удара начался пожар, сгорели газоконденсатное оборудование и до 25 емкостей с газом.