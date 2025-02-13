Российские бойцы захватили танк ВСУ с британским оборудованием

Военнослужащие 70-го гвардейского мотострелкового полка захватили и эвакуировали в тыл танк Т-72М1. После ремонта боевую машину могут отправить сражаться с бывшими владельцами, сообщил Telegram-канал «Уголок Ситха».

Авторы публикации разместили фотографию подбитого Т-72М1 с ножевым минным тралом Track Width Mine Ploughs (TWMP). Боевая машина оснащена дополнительными блоками динамической защиты «Контакт» на башне.

TWMP используют для удаления мин и самодельных взрывных устройств с колеи машины. Кроме того, устройство может сохранить работоспособность после подрыва. Это оборудование является разработкой британской компании Pearson Engineering.

Ранее российские бойцы захватили новейший снаряд DM63A1 для танка Leopard в зоне спецоперации. Такие боеприпасы на СВО являются самыми современными бронебойными подкалиберными снарядами западного производства.