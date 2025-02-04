Российские бойцы захватили новейший 120-миллиметровый снаряд для танка Leopard

Российские бойцы захватили новейший снаряд DM63A1 для танка Leopard в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» (ВО).

Авторы сообщения разместили фотографию боеприпасов, которые на СВО являются самыми современными бронебойными оперенными подкалиберными снарядами (БОПС) западного производства. Кроме DM63A1, на фото присутствует американский картечный снаряд M1028, который предназначен для поражения живой силы и небронированной техники пучком из более тысячи вольфрамовых шариков.

В конце прошлого года Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил, что трофейные танки M1A1 Abrams, захваченные в зоне СВО, изучат российские эксперты. Он пояснил, что особое внимание вызвала единая бортовая система управления боевой машины.