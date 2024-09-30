Российские бойцы взломали стену РЭБ ВСУ у Часова Яра

Российские военнослужащие смогли взломать стену РЭБ ВСУ в районе Часова Яра. Об этом рассказал ТАСС заместитель начальника информационно-аналитического центра «Мелодия» 88-й РДБр «Эспаньола» Евгений Рассказов с позывным Топаз.

По его словам, «Эспаньола» успешно применяет собственные разработки в области радиоэлектронной борьбы и государственные образцы, отправленные для испытаний.

Также Топаз отметил, что ВСУ потратили достаточное количество ресурсов на создание у Часова Яра установок РЭБ. Это было сделано для того, чтобы компенсировать недостаток и качество человеческого ресурса, а также военной техники, пояснил он.

«То есть с использованием БПЛА, с использованием очень современных, очень эффективных установок РЭБ. И временно создал для нас такую стену, которую пришлось взламывать уже не мускулами, а мозгами», — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время, по его словам, все подразделения ВС РФ на этом направлении готовятся к быстрому и результативному маневру.

Ранее в Краснодарском крае российские военнослужащие смогли подавить дрон ВСУ силами РЭБ.