Российские бойцы выбили подразделения ВСУ из Новопокровского
«РВ»: российские войска освободили поселок Новопокровское
Российские войска выбили подразделения ВСУ из поселка Новопокровское за Авдеевкой. Об этом рассказали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
Военнослужащие 228-го полка группировки войск «Центр», которую также называют «Отважные», практически полностью освободили населенный пункт от украинских боевиков. Последние оказались неготовы к внезапной атаке — врага частично уничтожили, часть украинцев бежала с поля боя.
«Сейчас ВСУ контратакуют, пытаясь вернуть утраченное, идут ожесточенные бои», — отметили военкоры.
На Украине также признали продвижение российских войск на этом направлении.
Ранее стало известно, что лидера одного из националистических украинских батальонов ликвидировали в Харьковской области.