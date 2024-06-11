Российские бойцы выбили подразделения ВСУ из Новопокровского

«РВ»: российские войска освободили поселок Новопокровское

Фото: РИА «Новости»

Российские войска выбили подразделения ВСУ из поселка Новопокровское за Авдеевкой. Об этом рассказали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Военнослужащие 228-го полка группировки войск «Центр», которую также называют «Отважные», практически полностью освободили населенный пункт от украинских боевиков. Последние оказались неготовы к внезапной атаке — врага частично уничтожили, часть украинцев бежала с поля боя.

«Сейчас ВСУ контратакуют, пытаясь вернуть утраченное, идут ожесточенные бои», — отметили военкоры.

На Украине также признали продвижение российских войск на этом направлении.

Ранее стало известно, что лидера одного из националистических украинских батальонов ликвидировали в Харьковской области.

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