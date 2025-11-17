Российские бойцы впервые применили мини-ТОС в зоне СВО

Позиции украинских боевиков на Сумском направлении впервые оказались под ударами нового мини-комплекса тяжелой огнеметной системы «Солнцепек-младший». Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным авторов, новым вооружением военные управляют дистанционно на расстоянии от 600 до 1000 метров. Робот продвигается к вражеским позициям и выпускает не менее 10 термобарических боеприпасов типа «Шмель». Координацию для ударов по целям военные проводят при помощи беспилотников.

Этого первое использование нового роботизированного комплекса в реальных условиях боевых действий. Видео с продвижением «Солнцепека-младшего» опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа». На опубликованных кадрах военные закладывали боеприпасы в гусеничную машину, которая выдвинулась на позиции для последующего удара по противнику.

На минувшей неделе сотрудники «Уралвагонзавода» нанесли на одну из выпущенных машин тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» надпись «За Кириллова!». Так они почтили память погибшего при устроенном украинскими боевиками теракте начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова.