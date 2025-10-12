Российские военные подорвали наземную роботизированную платформу ВСУ с провизией на Красноармейском участке фронта в ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал командир расчета БПЛА Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск «Центр», с позывным Дава.

По его словам, перед селом находился перелесок, а за ним три километра открытой местности.

«Противник оставался невыбитым в этой посадке. Они туда зачем-то подвезли пехоту на одной М113 (бронетранспортер США — прим. ред.) посреди дня, во время дождя», — сказал Дава.

Он пояснил, что украинские боевики отправили робота по центральной дороге, так как не всегда получается доставить провизию гексакоптерами. Российские военные подорвали его сбросом фактически сразу, а солдаты ВСУ остались без поддержки.

Ранее в Сети опубликовали кадры с «дорогой смерти» ВСУ в районе Покровска, на которых показали уничтоженную бронетехнику противника.