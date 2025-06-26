Военный Димон: бойцы ВС России в Ялте в ДНР в ножевом бою уничтожили наемников

Военнослужащие ВС России, бойцы 36-й Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», ликвидировали двух иностранных наемников в населенном пункте Ялта на западе Донецкой Народной республики. Об этом в разговоре с ТАСС заявил один из участников столкновения, оператор с позывным Димон.

«В Ялте вот двоих наемников встретили. <…> Мы уничтожили этих двух наемников в рукопашную», — сказал он.

Российский боец добавил, что в рукопашном бою командир его группы с позывным Пуля применял трофей — тактический нож американского производства.

Командир штурмовой группы с позывным Тима рассказал, что, по данным радиоперехватов, речь идет об англоговорящих иностранных военнослужащих.

Накануне стало известно о смерти наемника из Великобритании, который на стороне ВСУ участвовал в боевых действиях на территории населенного пункта Малые Щербаки.