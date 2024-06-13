Российские бойцы уничтожили еще одну артерию снабжения ВСУ в Харьковской области

«РВ»: ВКС России ударили по мосту под Харьковом, служащему для снабжения ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российские военнослужащие снесли мост под Харьковом. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Су-34 ВКС России уничтожил еще одну важную артерию снабжения для ВСУ, нанеся удар высокоточной ракетой Х-38МЛЭ по мосту через Печенежское водохранилище в районе населенного пункта Старый Салтов Харьковской области», — написали авторы публикации.

По данным журналистов, несколько «пролетов просто снесло» и они утонули.

Ранее ВС России нанесли ракетный удар по Николаеву. Как заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, цель уничтожили в Корабельном районе. После поражения оттуда пошел едкий дым. Это указывает на то, что военные попали по украинскому складу со взрывчатыми веществами.

Завод по выпуску комплектующих для нефтяной и газовой отраслей появится в ЗелАО

Доллар улетел, но обещал вернуться. Что произошло с Мосбиржей и почему валюта подорожала

Фейк: бомбардировщик Ту-95МС устарел и выработал свой ресурс

Отметка роста. Минимальную зарплату россиян захотели привязать к МРОТ

Пашинян получил карт-бланш от США. Выход из ОДКБ уничтожит страну

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте