Российские бойцы уничтожили еще одну артерию снабжения ВСУ в Харьковской области
«РВ»: ВКС России ударили по мосту под Харьковом, служащему для снабжения ВСУ
Российские военнослужащие снесли мост под Харьковом. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Су-34 ВКС России уничтожил еще одну важную артерию снабжения для ВСУ, нанеся удар высокоточной ракетой Х-38МЛЭ по мосту через Печенежское водохранилище в районе населенного пункта Старый Салтов Харьковской области», — написали авторы публикации.
По данным журналистов, несколько «пролетов просто снесло» и они утонули.
Ранее ВС России нанесли ракетный удар по Николаеву. Как заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, цель уничтожили в Корабельном районе. После поражения оттуда пошел едкий дым. Это указывает на то, что военные попали по украинскому складу со взрывчатыми веществами.