Российские бойцы уничтожили два командных пункта ВСУ в Запорожской области
Два командных пункта ВСУ уничтожили на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Разрушены два командных пункта, семь укрепленных позиций», — сказал он.
Лебедев добавил, что удары также поразили опорные пункты и технику противника, две артиллерийские установки образца НАТО, два склада горюче-смазочных материалов и три радиолокационные станции ПВО.
Ранее стало известно, что российская артиллерия ударила по колоннам техники ВСУ под селом Работино в Запорожской области, операцию готовили в строжайшей тайне.