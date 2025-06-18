Два командных пункта ВСУ уничтожили на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Разрушены два командных пункта, семь укрепленных позиций», — сказал он.

Лебедев добавил, что удары также поразили опорные пункты и технику противника, две артиллерийские установки образца НАТО, два склада горюче-смазочных материалов и три радиолокационные станции ПВО.

Ранее стало известно, что российская артиллерия ударила по колоннам техники ВСУ под селом Работино в Запорожской области, операцию готовили в строжайшей тайне.