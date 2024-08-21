Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по подразделению «Кракен» под Николаевом

Прилет со стороны российских войск зафиксировали в Галициново Николаевской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Там Глиноземный завод и серьезная портовая зона. Все это облюбовали запрещенные в России экстремисты из шайки „Кракен“*», — рассказал подпольщик.

Предположительно, ВС России атаковали склад с ракетами. Лебедев напомнил, что весной в Галициново завезли «длинные, тонкие, темно-зеленые или черные» боеприпасы. Он предположил, что это были ракеты ATACMS производства США.

Накануне Вооруженные силы России ударили по тернопольскому нефтехранилищу, которое использовалось для снабжения украинской армии, сообщил Лебедев. На объекте вспыхнул пожар. Эту информацию подтвердили представители Тернопольской областной военной администрации.

*Националистический батальон «Кракен» сформирован боевиками «Азова» — запрещенной в России террористической организации.