Украинский военный Пакель рассказал, как его спасли от БПЛА ВСУ

Он отметил, что попал в плен в Харьковской области. По словам Пакеля, украинские операторы скидывали на сослуживцев снаряды, чтобы их убить.

«На нас все кидали. <…> На рацию никто не отвечал, сказали, что пацаны в плену. И через полчаса начали нас бомбить», — рассказал о ситуации пленный.

В итоге российские солдаты вывели его живым из-под обстрела. Пакель добавил, что в плену к ним относятся хорошо.

Украинец рассказал, что его мобилизовали, несмотря на то, что он страдает от грыжи и долгое время лечился от туберкулеза. На позициях командование поставило ему с сослуживцами задачу окопаться, баз каких-либо дальнейших указаний.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что батальон «Запад-Ахмат» спас военнослужащего ВСУ, которого бросили на позиции.