Кадыров сообщил о спасенном «Ахматом» от голода солдате ВСУ

Батальон «Запад-Ахмат» взял в плен военнослужащего ВСУ, который мог умереть от голода. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он уточнил, что внешний вид украинского пехотинца демонстрировал серьезные проблемы ВСУ с обеспечением провизией.

«Можно сказать, что наши бойцы спасли бедолагу в том числе от голодной смерти», — написал Кадыров.

Глава Чечни рассказал, что командование подразделения ВСУ ушло с позиций и распределилось по населенным пунктам, а солдатам пришлось самим выходить из трудного положения. По его словам, пленный боец родом из Днепропетровска.

«Теперь у него будет нормальное питание, место, чтобы отдохнуть и переосмыслить все, что произошло. Многим везет меньше», — добавил Кадыров.

Ранее он опубликовал кадры, как боевики ВСУ пытались спрятаться от российских военных под полиэтиленовой пленкой. ВС России с помощью БПЛА уничтожили противника, продемонстрировав хладнокровие и высокий уровень подготовки, уточнил Кадыров.