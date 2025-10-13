Российские бойцы спасли кошку с котятами на передовой

Кошку с пятью котятами эвакуировали с передовой в тыловой район. Их обнаружили во время выполнения боевых задач, сообщил РИА «Новости» оператор БПЛА «Южной» группировки войск с позывным Минус.

Он отметил, что на позициях часто живут кошки и собаки, которые за короткое время становятся для солдат практически родными. Животные приходят из ближайших населенных пунктов или лесополос.

«Изначально это была кошка, она с нами уже четыре месяца, но недавно у нее появились котята — теперь их пятеро», — рассказал боец.

Ранее российские разведчики рассказали о спасении привязанной на цепь оголодавшей собаки в одной из деревень на Запорожском направлении. Когда у нее родились щенки, их разобрали по батальонам.