Разведчики в зоне СВО спасли оголодавшую собаку и приютили ее щенков
На Запорожском направлении разведчики приютили щенка и дали ему позывной Нурс
Российские разведчики на Запорожском направлении приютили щенка. Маленький пес получил позывной Нурс, рассказал источник 360.ru.
Недавно бойцы зашли на линию боевого столкновения, где обнаружили привязанную на цепи оголодавшую собаку. Ее спасли и откормили, а месяц назад она родила щенков. Подросших детенышей разобрали по батальонам.
В распоряжении 360.ru появились кадры, на которых запечатлели подопечного отряда «Звено» взвода БПЛА отдельного разведбата. Щенку дали не кличку, а позывной Нурс.
Сейчас малыш осваивается. Его мама и другие щенки живут в других отрядах и подразделениях ВС России.
«Нурс, будешь с нами служить в разведке? Будет!» — заверил боец за кадром.
В Донецке сотрудники организации «Кошкин дом» спасают животных по всей линии фронта. С марта 2022 года в приюте побывали около 5,5 тысячи питомцев, пострадавших от военных действий.