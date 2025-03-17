Разведчики в зоне СВО спасли оголодавшую собаку и приютили ее щенков

На Запорожском направлении разведчики приютили щенка и дали ему позывной Нурс

Недавно бойцы зашли на линию боевого столкновения, где обнаружили привязанную на цепи оголодавшую собаку. Ее спасли и откормили, а месяц назад она родила щенков. Подросших детенышей разобрали по батальонам.

В распоряжении 360.ru появились кадры, на которых запечатлели подопечного отряда «Звено» взвода БПЛА отдельного разведбата. Щенку дали не кличку, а позывной Нурс.

Сейчас малыш осваивается. Его мама и другие щенки живут в других отрядах и подразделениях ВС России.

«Нурс, будешь с нами служить в разведке? Будет!» — заверил боец за кадром.

В Донецке сотрудники организации «Кошкин дом» спасают животных по всей линии фронта. С марта 2022 года в приюте побывали около 5,5 тысячи питомцев, пострадавших от военных действий.