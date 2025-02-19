Российские бойцы уничтожили под Курском батальон ВСУ «Шквал», который отличался особым составом — в него входили только бывшие заключенные. Об этом сообщил сайт aif.ru .

«Отдельный батальон ВСУ „Шквал“, который был сформирован исключительно из заключенных, фактически прекратил свое существование. Заметно поубавилось зеков и в украинских бригадах, куда их распределили для „усиления“», — написали авторы публикации.

Украинский президент Владимир Зеленский надеялся, что, объявив амнистию для осужденных, включая тех, кто был осужден по «тяжким» статьям, он получит отряды боевиков, которые будут готовы «искупать вину» своей кровью. Как отметили журналисты, многие заключенные действительно погибли. Их отправляли на самые опасные участки фронта, не задумываясь о том, смогут ли они выжить в бою. В результате батальон «Шквал» фактически прекратил свое существование, более половины его личного состава было уничтожено.

На смену заключенным придут добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет. Уровень военной подготовки этих молодых людей оставляет желать лучшего, так как она была сокращена до минимума. Это означает, что они могут вступить в бой, не обладая достаточными навыками и знаниями. По сути их задачей будет просто бежать вперед и стрелять из автомата.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что в старших классах школ Украины почти не осталось мальчиков. Юноши массово бегут из страны, опасаясь мобилизации. Молодых украинцев, достигших 18-летнего возраста, не выпускают за границу. Поэтому родители школьников предпочитают вывезти своих детей из страны заранее, чтобы они не попали в ряды ВСУ после совершеннолетия.