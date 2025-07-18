Российские бойцы прорвали оборону ВСУ в Волчанске

Военнослужащие ВС России прорвали оборону украинских боевиков в Волчанске в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным источника, под контроль российской армии перешли Волчанский маслоэкстракционный завод и здание автовокзала. Сейчас еще до четырех тысяч боевиков ВСУ находятся в городе.
Военнослужащие группировки «Север» после продолжительных боевых действий перешли на южный берег реки Волчьей. На данный момент основные бои происходят рядом с железнодорожным вокзалом. Кроме того, ВСУ предпринимали попытки оказать сопротивление на территории лесопосадок на западе Волчанска.
Ранее российские войска выбили пехоту ВСУ с ряда позиций на юго-западе Волчанска. Бойцы ВС России создали небольшой плацдарм на южном берегу реки Волчьей и установили контроль над несколькими домами в районе Черкасского переулка.
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