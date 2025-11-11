Российские бойцы продолжают беспрепятственно входить в Покровск

Российские военные продолжают наращивать присутствие в Покровске — войска беспрепятственно заходят в город благодаря усилившемуся туману. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka .

Военнослужащие используют густой туман как естественное прикрытие, благодаря которому их не могут засечь дроны ВСУ. По информации канала, ВС России заходят в город со стороны Донецка на мотоциклах и пикапах.

Войскам удалось разделить позиции украинских боевиков Покровска и создать угрозу окружения.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил, что ВС России почти окружили группировку ВСУ в городе. По его словам, боевики не смогли прорвать кольцо через северные окраины. Пушилин подчеркнул, что сейчас в Красноармейско-димитровской агломерации идут бои.

Российские военные зачищают центральные и восточные районы города. Контратаки ВСУ в окрестностях Покровска с помощью большого числа дронов провалились.