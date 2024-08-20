Российские бойцы помешали ротации ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины минувшей ночью хотели провести ротацию в Курской области, но не смогли этого сделать. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram-канале .

Российские бойцы ударили по пикапу с личным составом противника, когда тот заехал на территорию региона. Украинский медик в этот момент кричал в рацию и просил забрать ВСУ из России. Он назвал происходящее адом и отметил, что военным уже нужны психологи.

«Они не знали, наверное, что нельзя в Россию заходить», — сказал Алаудинов.

В пресс-службе Минобороны сообщили о создании трех новых группировок войск: «Брянск», «Курск» и «Белгород». Командиры будут отвечать за защиту населения и территорий от атак беспилотников и другого оружия.