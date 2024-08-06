ВС России подбили несколько французских танков и БМП Bradley под Купянском

Российские военные подбили несколько легких французских колесных танков калибра 105 миллиметров и БМП Bradley американского производства около села Песчаное под Купянском. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на командира отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Жук.

«Видел Bradley своими глазами подбитый, а так у них и французские танки были [колесные], 105-й калибр», — отметил он.

Еще один командир с позывным Музыка заметил, что американский Bradley подбили на подступах к Песчаному. А подобную легким французским танкам технику украинские боевики пытаются оттянуть от непосредственной линии боевого соприкосновения.

По словам Музыканта, ВСУ не подпускают такие аппараты на близкое расстояние и стараются издалека работать. Противник усиленно бережет эту технику, добавил командир.

Накануне российские войска ударили по аэродрому подскока в Николаевской области Украины. Именно там, по данным координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, ВСУ собирались разместить полученные американские истребители F-16.