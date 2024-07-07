Российские бойцы подбили Bradley под Часовым Яром и сняли с нее трофейный РЭБ

Российские военные на передовой под Часовым Яром подбили боевую машину пехоты Bradley с экипажем и забрали себе трофейную станцию радиоэлектронной борьбы. Об этом РИА «Новости» рассказал командир штурмовой группы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа с позывным Кучер.

По его словам, нанести урон бронемашине удалось с помощью ударного дрона.

«Не так давно наш расчет при ведении активных наступательных действий подбил Bradley. При первой возможности мы осмотрели этот аппарат и затрофеили столь важный и нужный для нас РЭБ. Прямо с башни его сняли и забрали себе», — сказал военнослужащий.

Ранее стало известно, что расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожил позиции ЗРК Patriot в Одесской области. В результате точного удара украинские военные лишились двух пусковых установок.