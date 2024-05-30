Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение по Крымскому мосту через Керченский пролив приостановили утром 30 мая

Ulf Mauder/dpa
Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Второй раз 30 мая закрыли движение по Крымскому мосту. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах.

Предупреждение выпустили в 07:30. Водителей предупредили, что движение перекрыли временно, и посоветовали следовать указаниям сотрудников переправы.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщил информцентр.

Утреннее закрытие стало вторым, первое объявляли примерно через час после полуночи. Проезд открыли в 01:30. Пробок с обеих сторон Крымского моста не регистрировали.

Минобороны сообщило, что ночью в акватории Черного моря на пути к Крыму уничтожили восемь беспилотников самолетного типа и два безэкипажных катера. Над Азовским морем сбили восемь американских ракет ATACMS.

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