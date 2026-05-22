В Днепропетровской области часть 79-й отдельной штурмовой бригады ВСУ дезертировала с позиций из-за массированных ударов фугасных авиабомб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Часть 79-й бригады противника сбежала из Маломихайловки после интенсивных ударов ФАБ», — сказал собеседник агентства.

По данным силовиков, в ходе этих действий уничтожили две группы украинских боевиков.

Ранее морские пехотинцы группировки войск «Центр» захватили украинские позиции под прикрытием густого тумана. Боевики ВСУ сбежали, заметив наступление колонны бронетехники из шести бронетранспортеров.

В конце марта в Сумской области дезертировали военнослужащие 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ. Украинские боевики занимали позиции в лесном массиве около села Новодмитровка, но были деморализованы из-за огневого воздействия со стороны ВС России.