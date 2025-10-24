Российские бойцы освободили Дроновку в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Дроновка в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В боях за населенный пункт отличились бойцы Южной группировки войск, доложил главе Минобороны Андрею Белоусову командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик. Министр поздравил и поблагодарил военнослужащих за мужество, проявленное при освобождении Дроновки.

Военкор Александр Коц в Telegram-канале отметил, что Дроновка находится в шести километрах к западу от Серебрянки и в пяти — к северу от Северска.

«Очевидно, российские войска усиливают давление на Северск и пытаются его охватить с разных сторон. Брать город необходимо, чтобы полностью взять границу ДНР и ЛНР под контроль. Задача упростилась после того, как противника выбили из Серебрянского лесничества», — написал он.

Ранее ВС России освободили село Ленино в ДНР на границе с Днепропетровской областью.