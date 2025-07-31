Потеря контроля над городом Часов Яр в Донецкой Народной Республике привела к обрушению обороны украинских боевиков. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Освобождение Часова Яра фактически приводит к обрушению обороны ВСУ на Константиновском направлении», — заявил он.
Источник агентства в российских силовых структурах уточнил, что уничтоженная в населенном пункте группировка ВСУ из тысячи человек личного состава стала самой крупной за всю историю специальной военной операции.
Ранее Минобороны России объявило о том, что подразделения российской армии освободили город Часов Яр в ДНР. Его освободили в результате наступательных действий Южной группировкой войск на Краматорско-Дружковском направлении.
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