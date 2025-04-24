Потерю Калиново признали на Украине

Deep State: ВС России заняли Калиново к юго-западу от Торецка

Российские военнослужащие заняли населенный пункт Калиново к юго-западу от Торецка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Telegram-канал Deep State .

По данным украинского канала, российские войска продолжают продвигаться возле Березовки и Тарасовки на том же направлении.

По данным Минобороны, 24 апреля ВС России освободили населенный пункт Богдановка в ДНР. В ходе боя потери ВСУ составили свыше 400 военнослужащих. Украинские военные лишились шести автомобилей и боевой бронированной машины.

Ранее стало известно о взятии под контроль населенных пунктов Тарасовка, Сухая Балка и Преображенка. В ходе операции военные отказались от радиопереговоров и для связи использовали только звуковые сигналы.