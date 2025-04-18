Российские военнослужащие нанесли серию ударов по вражеским военным объектам в ночь на 18 апреля. Об этом в Telegram-канале заявил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

«Новая серия ударов по военным объектам противника была нанесена ВС РФ минувшей ночью», — написал он.

По данным Поддубного, российские бойцы поразили цели в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Николаевской, Черкасской и Киевской областях. Он отметил, что ввзрывы прогремели в районе аэродрома Васильков, в Белой Церкви и Борисполе, а также в славянско-краматорской агломерации, где располагается множество объектов, обеспечивающих боевиков ВСУ.

«Удары по ПВД боевиков наносились и на северо-востоке Сумской области, а также на Харьковщине в районе Купянска», — добавил военный корреспондент.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российская армия ударила по местам размещения ВСУ и иностранных наемников в пригороде Изюма.