Российские бойцы начали зачистку от ВСУ села Константинопольское в ДНР

Рогов: ВС России зачищают от ВСУ село Константинопольское в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Российские военные начали зачищать село Константинопольское в ДНР от украинских подразделений. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

«На Кураховском направлении наши войска проводят зачистку села Константинопольское, что южнее Курахова, от украинских боевиков», — сказал он.

Рогов отметил, что ВС России продвинулись юго-западнее Зеленовки к дороге, по которой снабжают ВСУ в Курахове. Кроме того, российские войска форсировали реку Мокрые Ялы и добрались до села Сторожевое, расположенное южнее Великой Новоселки, где находится крупный командный и логистический пункт украинских военных.

Ранее Рогов заявил, что российские бойцы зачистили южнокураховский котел от ВСУ. Он отметил, что группировка противника численностью 700 человек оказалась в полном окружении рядом с Кураховом. Некоторые украинские военные сдались в плен, а кто-то попытался сбежать.

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