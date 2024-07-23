Российские военные ликвидировали с помощью FPV-дронов танк Abrams американского производство на Покровском направлении. Об этом ТАСС заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Он отметил, что ВС России уничтожили западную боевую машину возле населенного пункта Прогресс.

«На Покровском направлении наши дроноводы подбили очередной Abrams», — подчеркнул Гагин.

Советник главы ДНР добавил, что военные вместе с танком ликвидировали украинский экипаж, который пытался эвакуироваться из боевой машины.

Ранее десантники ВС России установили контроль над несколькими позициями ВСУ в районе населенного пункта Переездное на Северском направлении под Донецком. Тульские военные выбили украинских боевиков и улучшили положение по переднему краю.

В Минобороны объяснили, что войска провели аэроразведку, в затем подавили огневые точки с помощью авиации и артиллерии. По словам наводчика-оператора БМД-2, его группа двигалась в колонне из машин, впереди которой был танк с тралом.