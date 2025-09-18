Разгромили завод и уничтожили уникальный танк. Что произошло в зоне СВО за 17 сентября

Российские войска за сутки 17 сентября взяли под контроль честь административной границы ЛНР, разгромили радиоприборный завод в Черкасской области и лишили ВСУ последнего боеспособного батальона в Харьковской области. Какими еще событиями ознаменовался этот день — в материале 360.ru.

Контроль над границей и удары по ж/д Вооруженные силы России во время движения в сторону Ямполя в ДНР взяли под полный контроль два километра административной границы ЛНР. Также под контролем российских частей находятся еще два участка на территории Луганской Народной Республики в районах населенных пунктов Новогригоровка и Петровское. Небольшой участок в Серебрянском лесничестве остается в серой зоне.

Фото: РИА «Новости»

Оперативно-тактическая авиация ВВС России при поддержке ударных беспилотников, ракетчиков и артиллерии, нанесла поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, которые ВСУ использовали в собственных целях. Также российские подразделения уничтожили места хранения и запуска беспилотников большой дальности, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах Украины.

Взрывы на заводе и уничтожение раритетного танка В среду российские подразделения нанесли удар по заводу «Оризон» в Черкасской области. На предприятии изготавливали радиотехническое оборудование, средства для контроля беспилотников и ракетных систем наведения. Накануне на территории завода прозвучали взрывы. Также российские войска нанесли удары рядом с тепловозоремонтным заводом, украинской авиабазой в Полтавской области и недалеко от железнодорожной станции в Кировограде. Около Кропивницкой ТЭЦ заметили дым.

Фото: РИА «Новости»

На Сумском направлении спецназ «Анвар» уничтожил раритетную технику ВСУ. Удар дрона превратил в металлолом уникальный шведский танк Stridsvagn 103. Судя по оперативной съемке беспилотника, дрон выследил замаскированный танк прямо на позиции, удар был стремительным, экипаж не успел отреагировать. О поставках Stridsvagn 103 на Украину почти ничего не известно, но шведскую технику подвергли серьезной критике: в модели отсутствуют системы ночного видения, тепловизионные прицелы и любое прицельное оборудование, выпущенное после 1960-х годов. Также эксперты отмечают недостаточную броню танка и слабую пушку. В Швеции танки сохранились в музее.

Фото: РИА «Новости»

Переброска наемников и потеря батальона Утром 17 сентября украинская ДРГ попыталась провести разведку в районе населенного пункта Теткино в Курской области. Российские военные засекли передвижения троих диверсантов и ликвидировали группу. В Харьковской области за сутки 42-й отдельный мотопехотный батальон ВСУ понес значительные потери личного состава и практически утратил боеспособность, 57-я мотопехотная бригада лишилась последнего боеспособного батальона. Это существенно ослабило ее позиции на Харьковском направлении. На Краснолиманском направлении командование ВСУ перебросило наемников на некоторые участки фронта.

«За последние несколько суток отмечается активность украинских боевиков на сватовско-кременском участке [Краснолиманского направления]. <…> По данным радиоперехватов, также участвовали иностранные наемники», — рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Украинские боевики пытались провести контратаку в районах Андреевки-Редкодуба и Андреевки-Новомихайловки. Расчеты БПЛА группировки войск «Центр» подняли в воздух укрепленный опорный пункт противника в лесополосе на подступах к Красноармейску. Дроноводы Южной группировки уничтожили пункты управления БПЛА, антенны и ретрансляторы противника на Красноармейском направлении. «Восточные» операторы БПЛА отличились в Днепропетровской области — разгромили тяжелые гексакоптеры противника в воздухе.