Российские артиллеристы уничтожили около 100 бойцов ВСУ под Авдеевкой

МО: расчет БМ-21 «Град» уничтожил около 100 боевиков и три БМП под Авдеевкой

Артиллеристы группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ. ВС РФ уничтожили около сотни украинских боевиков и три боевых машины пехоты (БМП) из БМ-21 «Град».

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 „Град“ группировки войск „Центр“ поразили район сосредоточения личного состава и замаскированную боевую технику ВСУ на авдеевском направлении», — уточнили в оборонном ведомстве.

Противник также потерял средства связи и наблюдения. Поражение целей контролировали военные разведывательного подразделения с помощью беспилотного комплекса «Орлан-30».

Сам залп артиллеристы произвели 122-миллиметровыми реактивными осколочно-фугасными снарядами. При этом расстояние между ними и целями составляло более 15 километров.

Ранее российское военное ведомство сообщило о продвижении группировки войск «Север» в глубину обороны ВСУ, отражении пяти контратак штурмовых групп украинских боевиков и уничтожении как минимум 230 солдат противника, двух бронированных автомобилей, 10 пикапов, РСЗО «Град» и самоходной артустановки «Гвоздика».